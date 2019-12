Fred Claus – Un fratello sotto l’albero | il film | trama | cast e streaming

Leggi la notizia su tpi

(Di venerdì 27 dicembre 2019)– Unl’albero, il– Unl’albero è undel 2007 perfetto per il clima natalizio. Italia 1, infatti, lo propone venerdì 27 dicembre 2019, in prima serata. Il, diretto da David Dobkin, vede recitare neldiversi attori tra cui Vince Vaughn. Ma di cosa parla? Qual è la? E chi vediamo nel– Unl’albero, laTanto tempo fa, vi erano due fratelli: il minore dei due era un esempio di pura bontà al punto che divenne santo una volta adulto e la sua vita si allungò, scorrendo lentamente e invecchiando di conseguenza più lentamente. Lo status non vale soltanto per lui, ma anche per il resto della famiglia, come i genitori e ilmaggiore. Mentre il bambino prodigio viene conosciuto come Santa, suosi ...

