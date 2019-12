Fred Claus | trama | cast e anticipazioni del film stasera in tv

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 27 dicembre 2019)delin tv Amate le commedie natalizie? Allora non lasciatevi sfuggire– Un fratello sotto l’albero! Il lungometraggio del 2007, in onda27 dicembre 2019 alle 21.20 su Italia 1, è stato diretto da David Dobkin, produttore e regista statunitense noto al grande pubblico per opere come Il sapore del sangue, Due cavalieri a Londra, 2 single a nozze, Cambio vita e The Judge. L’emozionante pellicola, sceneggiata da Dan Fogelman e prodotta da Warner Bros. Pictures, Silver Pictures, ha potuto contare sulle musiche di Christophe Beck, la fotografia di Remi Adefarasin mentre il montaggio è stato affidato a Mark Livolsi. Ma qual è la sinossi didelin tv La storia di Babbo Natale la conoscono tutti. Ma nessuno ha mai parlato di suo fratello ...

