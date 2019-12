Francesca Manzini Instagram | in reggiseno su un lettino brinda al nuovo anno | «Che bocce

Leggi la notizia su urbanpost

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Dopo la preparazione, ed il successo, ad Amici Celebritiessi prepara al Capod: e lo documenta suin modo del tutto particolare. Insu un, l’imitatrice si lascia immortalare nel bel mezzo di una seduta di ‘beauty routine’ con in mano un bicchiere dalle mille bollicine. Ventinovenne romana,si è messa in gioco nella prima edizione del talent di Maria De Filippi dedicato ai volti noti dello spettacolo. L’imitatrice, cimentatasi con ottimi risultati sia nel ballo che nel canto, non è riuscita a conquistare il podio del programma ma ha comunque ottenuto i favori del pubblico, che oggi la segue numerosissimo sui social.: “Capodda urlo!” Ironica, spiritosa, con la battuta sempre pronta,si è fatta poi conoscere – durante una recente intervista a Verissimo – anche per il passato ...

infoitcultura : “Ho vinto io!”, Francesca Manzini ha sconfitto il suo “piccolo male” - infoitcultura : Francesca Manzini, operazione col sorriso: “Ho vinto io, tiè” - infoitcultura : Francesca Manzini, una foto sorridente dall'ospedale: 'Ho vinto io' -