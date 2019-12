Fotografia | l’Africa nascosta in mostra ad Arezzo FOTO

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 27 dicembre 2019) E’ stata inaugurata domenica 22 dicembre al Circolo Artistico di, Corso Italia 108, lagrafica “Destination Africa” di Ivo Balderi (Milano 1964) e Ken Gerhardt (Città del Capo, Sudafrica), organizzata da Ilogo Project di Prato e curata da Chiara Mercatanti che rimarrà esposta fino al 19 gennaio 2020. Laraccoglie 35grafie, tutte scattate in negativo e non in digitale di cui 17 più 3 gigantografie di Balderi e 15 di Gerhardt, stampate su carta baritata, duegrafi che, che, pur con sensibilità diverse e diversi punti di vista, offrono una visione dell’Africa fuori dagli stereotipi, e per questo poco nota. L’Africa della normalità, della vita quotidiana, dei grandi orizzonti; scatti in bianco e nero che fissano momenti di vita che portano lo spettatore a riflettere su quello che è veramente questo grande continente. “La conoscenza ...

