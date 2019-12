Forze dell’ordine pronte a combattere… la “quota 100” VIDEO

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto È quota 100 la bomba più esplosiva sul mercato abusivo dei fuochi d’artificio. In giro è questo il nome dato ad una potentissima cipolla, che come accade, viene nominata prendendo spunto dall’attualità. A questo artificio guardano con preoccupazione leche, su tutto il territorio provinciale, stanno lavorando per sequestrare merce pericolosa ma che, come ha voluto ribadire l’artificiere dei carabinieri, Michele Landi, diventano molto più rischiosi per la vita e la salute se si prova a farli esplodere dopo un primo tentativo andato a male. Preciso infatti il messaggio che l’artificiere ha voluto lanciare attraverso gli organi di stampa: “non raccogliete o tentate di far esplodere ordigni che trovate in una strada”. L'articoloa combattere… la) proviene da Anteprima24.it.

