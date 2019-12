Forza Italia | i ?responsabili? frenano | niente scosse | rischio elezioni

Leggi la notizia su ilmessaggero

(Di venerdì 27 dicembre 2019)in difesa, Lega e FdI all?attacco. Obiettivo comune dei partiti del centrodestra è quello di far cadere il governo rosso-giallo e allora ognuno usa i mezzi che può....

AnnalisaChirico : Il ministro 5S presenta un piano per l’innovazione con ringraziamento speciale per Davide Casaleggio. Come se qualc… - NicolaMorra63 : A #ViboValentia, in #Calabria, in tante regioni d'Italia ed all'estero si è palesata la forza dello Stato SGOMINAND… - fattoquotidiano : ‘Ndrangheta, l’intercettazione: “Dell’Utri contattò Piromalli per la formazione di Forza Italia”. Nel ’94 il boss d… -