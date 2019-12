Firenze Dante | mostra di Limosani sul poeta eterno

Leggi la notizia su laprimapagina

(Di sabato 28 dicembre 2019) L’opera si configura come un’attività culturale di ampio respiro, capace di attualizzare gli archivi storici sotto forma di esperienza museale,

Pietro_Firenze : #DonoUnVerso #CasaLettori Sono pronto. Non ho nulla da portare con me: tutto fu dato e vuota è la dispensa, ed ogn… - leonemaschio : RT @DarioNardella: Da #Firenze, città di Dante e dell’Accademia della Crusca ... PRIMA L’ITALIANO!!!!!!!!! To-sca-ni. Segnatevelo per la pr… - paolorm2012 : RT @DarioNardella: Da #Firenze, città di Dante e dell’Accademia della Crusca ... PRIMA L’ITALIANO!!!!!!!!! To-sca-ni. Segnatevelo per la pr… -