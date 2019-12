Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Stagione sempre più deludente in casa, partita con ambizioni importantiil cambio di proprietà la squadra non ha risposto bene sul campo e sono arrivate nell’ultimo periodo tante sconfitte che hanno compromesso il percorso in campionato e fatto sprofondare la squadra in classifica. Il presidenteper il rendimento della squadra e per questo motivo ha deciso di esonerare l’allenatore Vincenzoed affidare la panchina a Beppe Iachini che adesso dovrà riportare tranquillità all’ambiente, l’esordio sarà in trasferta nella sfida sul campo del Bologna. Ma nelle ultime settimane un’altra figura è finita sul banco degli imputati, stiamo parlando del direttore sportivo Pradè, definito come uno dei responsabili di questo momento di difficoltà per due ragioni: quella di non aver costruito una squadra all’altezza e ...

CalcioWeb : #Fiorentina, #Commisso furioso: dopo Montella può saltare 'un'altra testa' - - Fiorentinanews : Commisso ha promesso a Iachini tre rinforzi. Ecco in quale reparto potrebbe arrivare il primo colpo #Fiorentina… - infoitsport : Commisso: Iachini è un uomo di spessore, legato a Firenze e alla Fiorentina -