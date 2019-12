Fiorentina | al via l’era Iachini | domani la presentazione ufficiale

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 27 dicembre 2019)alle 16.30 verrà presentato Giuseppecome nuovo allenatore della: al via il dopo Montella Laè pronta a iniziare il dopo Montella. La nuova avventura di Giuseppesulla panchina della Viola comincerà ufficialmentealle 16.30 quando verrà presentato alla stampa. Il compito che adesso aspetta all’ex tecnico del Sassuolo, 55 anni è molto impegnativo considerando la posizione di classifica in cui è scivolata la squadra, a ridosso della zona retrocessione dopo i risultati negativi degli ultimi mesi. Leggi su Calcionews24.com

