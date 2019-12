Fioramonti contro il M5S | “Sono stupito | mi attaccano per aver fatto quello che ho sempre

Leggi la notizia su tpi

(Di venerdì 27 dicembre 2019)il M5S Dopo le dimissioni da ministro dell’Istruzione, Lorenzoattacca i vertici del Movimento 5 Stelle per le critiche alla sua decisione. L’accademico risponde alle accuse in un nuovo lungo post pubblicato sulla sua pagina Facebook. “Forse – ha scritto riferendosi a Matteo Renzi e Italia Viva – non dovrebbe neanche stupire che mi giungano critiche da partiti i cui leader avevano promesso di abbandonare la politica in caso di sconfitta elettorale, ma sono ancora saldamente al loro posto”. “che mi stupisce, però – ha continuato-, è che tante voci della leadership del M5S mi stiano attaccando in questo momento. E per che cosa? Persolo ciò che hodetto. Mi sarei in realtà aspettato il contrario: sarebbero dovuti essere loro a chiedermi di onorare la parola data favorendo le ...

