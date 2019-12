Filippo Magnini e Giorgia Palmas si Sposano! Ecco il Loro Annuncio!

Leggi la notizia su gossipnews.tv

(Di venerdì 27 dicembre 2019)presto coroneranno ilsogno d’amore sposandosi. Il nuotatore e la showgirl, che stanno insieme da quasi due anni, hanno deciso di convolare a nozze e lo hanno reso noto in un modo molto particolare durante le festività natalizie.come lo hanno annunciato.presto si giureranno amore eterno sull’altare. Ad annunciare questa lieta notizia ci hanno pensato i due ragazzi direttamente sui social. Innanzitutto hanno scelto un giorno molto particolare e importante per annunciarlo ai propri follower, cioè il giorno di Natale. I due ragazzi infatti hanno pubblicato su Instagram la stessa foto, che li ritrae raggianti e felici abbracciati vicino all’Albero di Natale., ha commento di tale foto, ha scritto:“She said… YES

