Festival di Sanremo 2020 | come acquistare e quanto costano i biglietti

(Di sabato 28 dicembre 2019) Da martedì 4 a sabato 8 febbraio aci sarà la 70esima edizione deldella Canzone Italiana, diretto e condotto da Amadeus.da tradizione, la kermesse si terrà all’Ariston che ha una capienza massima di 1.900 persone. Perriguarda l’acquisto deisi legge su Biglietteria.com, le prevendite degli abbonamenti avranno inizio mercoledì 8 gennaio alle 9.00 e termineranno alle 14.00. Unico luogo di vendita è il web e precisamente questo sito. Una volta acquistato l’abbonamento (o il biglietto singolo ove disponibile), per accedere al teatro ci vorrà anche un documento di riconoscimento, cioè la carta d’identità o il passaporto. «Chi richiedeo abbonamenti – si legge sul sito – riceve comunque una comunicazione, sia che l’esito sia positivo (comunicazione di conferma) , sia in caso di esito negativo ...

Raiofficialnews : ??#Sanremo2020: @TizianoFerro sarà ospite di tutte e cinque le serate di @SanremoRai. Il Festival di Sanremo è su… - noemiofficial : Quest’anno non ho presentato un pezzo per le selezioni del Festival di Sanremo. È un’esperienza meravigliosa che ha… - IlContiAndrea : #TizianoFerro presente in tutte e cinque le serate del Festival di #Sanremo2020. Ma non sarà una co-conduzione. Ecc… -