Feroce lite a Firenze, egiziano riceve 11 coltellate: arrestato romeno (Di venerdì 27 dicembre 2019) Rintracciato in breve tempo il responsabile, un romeno di 47 anni con i vestiti sporchi di sangue. Ferito gravemente, il nordafricano è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove si trova ricoverato in prognosi riservata: ancora ignote le ragioni della lite Federico Garau  Luoghi: Firenze Leggi la notizia su ilgiornale

