Fedez e Chiara Ferragni sorprendono tutti | “Speriamo sia femmina”

Leggi la notizia su viagginews

(Di venerdì 27 dicembre 2019) La coppia più amata sui social,, spiazzano i fan con uno scatto in cui suggeriscono l’arrivo di un nuovo erede. Perle feste natalizie sono state fino ad ora rigeneranti. Prima che iniziassero hanno dovuto infatti affrontare qualche brutta notizia. Il rapper ha scoperto di avere una … L'articolo: “Speriamo sia femmina” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

carlomalocco : Chiara Ferragni può insegnare a suo marito come si scia? Perché ogni volta che Fedez si riprende scendendo, un maes… - CanzianiAngelo : RT @me_azzurra: A me questi politici qui sembrano tutti una massa di imbecilli. Guardo certi post a destra e a sinistra e mi sembra di esse… - NoiAretini : Chiara Ferragni fa la ola con il piccolo Leone. I follower di Instagram partecipano: pioggia di like. Il video -