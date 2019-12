Fede dissacrata, in Italia decapitati Gesù e Maria: ipotesi satanista (Di sabato 28 dicembre 2019) Fede sotto attacco: a Briatico, nel Vibonese, e ad Arbus in Sardegna. Alcuni ignoti nelle scorse ore hanno decapitato la statua della Madonna e un Gesù Bambino del presepe. Fede sotto attacco: Briatico, paesino di quattromila anime nei ditorni di Vibo Valentia è sotto shock. La statua della Madonna del Mare, una delle più caratteristiche … L'articolo Fede dissacrata, in Italia decapitati Gesù e Maria: ipotesi satanista proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

