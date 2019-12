Facebook non si dà per vinto Il popolare social network presenta un reclamo contro

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 27 dicembre 2019), ildi Mark Zuckerberg, hato unl’ordinanza del Tribunale di Roma che il 12 dicembre scorso gli aveva ordinato di riattivare gli account di CasaPound. “Ci sono prove concrete che CasaPound sia stata impegnata in odio organizzato e che abbia ripetutamente violato le nostre regole. Per questo motivo abbiamoto”, fa sapere un portavoce di. “Non vogliamo – aggiungono dal– che le persone o i gruppi che diffondono odio o attaccano gli altri sulla base di chi sono utilizzino i nostri servizi, non importa di chi si tratti. Per questo motivo abbiamo una policy sulle persone e sulle organizzazioni pericolose che vieta a coloro che sono impegnati in ‘odio organizzato’ di utilizzare i nostri servizi. Partiti politici e candidati – aggiunge il ...

