Facebook inoltra reclamo contro l’ordinanza che ha restituito la pagina a Casapound

(Di venerdì 27 dicembre 2019)ha presentato unl’ordinanza del Tribunale di Roma che il 12 dicembre scorso aveva ordinato al social di riattivare gli account di. “Ci sono prove concrete chesia stata impegnata in odio organizzato e che abbia ripetutamente violato le nostre regole. Per questo motivo abbiamo presentato”, fa sapere un portavoce dil’ordinanza che halaIl giudice del tribunale civile di Roma Stefania Garrisi aveva ordinato in un giudizio cautelare ala riattivazione delladifissando una penale di 800 euro per ogni giorno di violazione dell’ordine impartito e condannando il social network di Mark Zuckerberg alla rifusione delle spese di giudizio per 15mila euro. Lo scrive l’agenzia di stampa AdnKronos. Ladi ...

