Fabio Colloricchio parla di Nicole | “Ci sono stati tradimenti | sono stato io a tradire

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di venerdì 27 dicembre 2019)torna are della sua relazione conMazzocato, l’ex tronosta confessa che cideiOltre aMazzocato ancheospite di Lorella Boccia a Rivelo, nella puntata andata in onda ieri 26 dicembre su Real Time. L’ex tronista di Uomini e Donne hato della sua chiacchierata storia d’amore conMazzocato e della loro rottura.non è rimasto single a lungo, durante l’esperienza vissuta all’Isola dei famosi spagnola ha infatti ritrovato l’amore con Violeta Mangrinan. Lorella Boccia ha criticato pesantemente il comportamento didurante la sua ospitata a Rivelo. All’ex tronista ha detto: “Le parole che hai detto sunonstate per niente rispettose nei suoi confronti. Quando hai fatto l’amore davanti alle telecamere con Violeta non hai ...

trash_italiano : Ogni volta che sento parlare di Fabio Colloricchio. #Rivelo - novasocialnews : Lorella Boccia bacchetta Fabio Colloricchio: “Sei un parac*lo, dici solo mezze verità” #novasocialnews #nonstopnews… - Unf_Tweet : anche #fabiocolloricchio a #rivelo -