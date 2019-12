F1 | Max Verstappen | “Gli steward sono come gli arbitri di calcio | le decisioni sono

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Maxha parlato deglidella F1 senza particolari remore,è tipico del suo carattere. L’olandese è stato più volte protagonista di episodi controversi in gara, quest’anno ha vinto il GP d’Austria dopo un contatto dubbio con Charles Leclerc e poi aveva battagliato in maniera dura con lo stesso monegasco a Silverstone ma in entrambi in casi non era stato penalizzatoinvece era successo ad altri piloti in altre occasioni. Il pilota della Red Bull si è soffermato sui commissari in un’intervista concessa a motorsport.com: “La cosa ènel, no? Si hannodiversi, qualcuno ti dà un cartellino giallo più facilmente rispetto ad altri. È la stessa cosa. Ovviamente c’è un regolamento, ma anche glihanno un minimo di voce in capitolo al momento di applicarlo. Quando si gioca in Champions League o in Premier League, ...

zazoomblog : Max Verstappen lad Ferrari Louis Camilleri: Ha creato caos nel tema non ci sarà mai spazio per lui - #Verstappen… - PADANO_LIBERO : @SkySportF1 @anomalia78 ??? Il Fenomeno Max Verstappen, Grande Uomo, Gran Pilota, Gran Collaudatore e Futuro Campio… - PADANO_LIBERO : @SkySportF1 @redbullracing Il SacroDestino nessuno può fermarlo. Il Futuro Campione del Mondo e x tante tante tante… -