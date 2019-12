F1 | la collezione di errori della Ferrari nel 2019 Davvero poche le gare senza alcuna

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Ilterminerà traore e per lasi potrà finalmente voltare definitivamente pagina per lanciarsi in un nuovo e inedito cammino. L’obiettivo mai neanche velatamente nascosto è quello di andare a caccia del titolo, di spezzare un digiuno che dura ormai dal 2008 (e dall’anno precedente per quanto riguarda quello piloti) e di riportare sul tetto del mondo il marchio più famoso e prestigiosostoriaFormula 1. Per riuscire nell’intento sarà però necessario imparare daglicommessi, per evitare di ripeterli e farsi trovare pronti in situazioni analoghe. Andiamo dunque ad analizzare brevemente la stagione nel suo complesso, provando a riportare tutto ciò che poteva andare diversamente in questo Mondiale: – Sakhir, Bahrein: Leclerc stava dominando la gara e la rottura di un cilindro lo ha privato di una storica prima vittoria già alla sua ...

Striscia : Si arricchisce la collezione di Tapiri per Diletta Leotta, tra gaffe canore ed errori sul palco! @DilettaLeotta… -