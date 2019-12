Eva Henger e la figlia Mercedesz in guerra anche a Natale

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Monica Montanaro L'atmosfera festosa e pacifica delnon ha acquietato gli animi di Evae di sua. Le due donne hanno trascorso ila distanza: la madre nell'assolata Sharm El Sheikh, lain quel di Piacenza con il suo Lucas Peracchi Ilavrà rischiarato le ombre e calmato i bollori nel rapporto tra le due, mamma Eva e? Evae lasono state al centro dell'attenzione del pubblico italiano per svariati mesi per via delle polemiche sollevate da entrambe che le ha contrapposte in un continuo rinfacciarsi di colpe su questioni scottanti. La ex porno star Evaè stata sovente ospite dei programmi tv condotti da Barbara d'Urso per discettare del rapporto, a suo dire, turbolento tra lae Lucas Peracchi. Dichiarazioni, quelle rilasciate dall'opionista, che hanno inasprito l'opinione della ...

