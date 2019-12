Eva e Mercedesz Henger si sono chiarite per Natale? Ecco la risposta!

Leggi la notizia su trendit

(Di venerdì 27 dicembre 2019)unisce ma a volte divide ancora di più. Eva elo sanno bene. A mezzo social madre e figlia hanno confermato di non essere insieme nel periodo natalizio. Da una parte l’attrice ungherese ha deciso di passare ila Sharm El-Sheikh con il marito Massimiliano Caroletti, mentre la figliaè stata a Castell’Arquato (Piacenza) con il suo fidanzato Lucas Peracchi. Proprio l’ex tronista piacentino è tornato a parlare della “futura” suocera sul settimanale Nuovo Tv: Io spero che si chiarisca con la figlia.convinto che il tempo sia galantuomo. Eva ha cambiato versione cinque o sei volte. Non so che dire, le ho pensate tutte. Certo, i nostri dissaporicominciati a luglio, lei ha aspettato settembre per parlarne in tv. Mi piacerebbe avere un bel rapporto con mia suocera, però il rispetto deve esserci da tutte e due ...

BlitzQuotidiano : Eva Henger e la figlia Mercedesz in guerra: Natale a distanza - zazoomnews : Eva Henger e la figlia Mercedesz: ecco come hanno passato il Natale - #Henger #figlia #Mercedesz: #hanno - PADANO_LIBERO : @Ciambel53940452 Niente. Ho solo specificato che la ragazza in costume era Mercedesz. Si l'ho vista struccata. Quan… -