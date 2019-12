Eriksen | Mourinho confessa | «Conosco il suo futuro ma non lo rivelerò»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 27 dicembre 2019)sul giocatore del Tottenham: «il suo, ma non sarò io a rivelarlo. Ci fidiamo l’uno dell’altro» È ancora tutto da conoscere ildi Christian. L’attuale giocatore del Tottenham andrà in scadenza il prossimo giugno e, di conseguenza, dal primo febbraio potrebbe legarsi a un nuovo club. Dopo il successo degli Spurs di ieri, il tecnico Joséha detto la sua sul giocatore: «il suo, o meglio penso di conoscerlo. La sua comunicazione con me è completamente aperta ed onesta, ci fidiamo l’uno dell’altro. Ioil suo, ma non sarò io a rivelarlo». Leggi su Calcionews24.com

