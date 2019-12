Erica Piamonte | nuovo amore per l’ex del Grande Fratello?

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Nuovi amori post natalizi e in vista della notte di San Silvestro per le influencer e per le vip di nuova generazione. Tra tante ambiguità sessuali. Sono trascorsi solo pochi mesi dalla fine della storia tra Taylor Mega ed. La bionda influencer ha poi iniziato una relazione con Giorgia Caldarulo, tuttavia conclusasi entro pochi giorni. Dopo questa rottura sembrava esserci un riavvicinamento in corso tra Taylor ed, eppure le cose sono andate diversamente. Da tempo ormai mancano sui profili Instagram di entrambe scatti e video che le vedono insieme e complici come una volta. Se però con la Mega è finita, nel cuore dellapotrebbe comunque esserci un’altra persona. Non si tratta di una lei ma di un lui visto che, come fa notare il portale Isa e Chia,gieffina ha iniziato a mostrare le prime foto in compagnia di quello che pare essere a tutti gli effetti il ...

