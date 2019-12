Entra nel vivo la stagione della neve in Lombardia | 900 km di piste

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Circa 900 chilometri di, 310 impianti, 27 stazioni sciistiche, 2.700 maestri di sci che operano in oltre 67 scuole divise nelle province di Sondrio, Brescia, Bergamo, Lecco, Como e Varese: questi i numeri che caratterizzano lainvernale delle “Montagne di”. “Una proposta importante e completa in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza. Poi, l’aperturasciistica invernale è iniziata con i migliori auspici. Infatti, laè già apparsa su tutte le montagne lombarde e i 2.700 maestri di scinostra regione sono pronti ad accogliere anche chi non ha mai praticato questo bellissimo sport. Tutto ciò senza dimenticare che si tratta del primo inverno dopo la conquista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026,” ha commentato il presidenteRegione, Attilio Fontana.L'articolonella...

virginiaraggi : Con lo #SbloccaRoma 2020, il Bilancio di previsione approvato nella serata di ieri dall’Assemblea Capitolina,la cit… - NicolaMorra63 : Nel 1980 entra in Consiglio comunale a Catanzaro. Poi è stato nelle istituzioni fino al 2013. Non male, no? - GastoneMappini : RT @GeaPilato: Udite udite: 'A Roma si entra nel nuovo decennio con le risorse per crescita e nuovi investimenti!' Grazie ai conti in ordin… -