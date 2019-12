Energia e clima | nel piano italiano al 2030 previsto il boom delle rinnovabili La fase

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Uno sprint eccezionaleinstallazioni eoliche e fotovoltaiche, che dovrebbero crescere a un ritmo pari ad almeno cinque volte quello attuale per arrivare a coprire il 30% dei consumi energetici. L’uscita di scena del carbone. Ma anche un forte ricorso al gas naturale, che pur meno inquinantealtre fonti fossili non è certo a impatto zero. Il tutto per centrare, nel, l’obiettivo di ridurre le emissioni del 33% rispetto al 2005. Sono i pilastri delnazionale(Pniec)messo a punto dal governo Conte 1, che va adottato entro il 31 dicembre dopo aver ottenuto l’ok di Bruxelles. Dove nel frattempo la nuova Commissione vuole fissare obiettivi più ambiziosi per l’Unione nel suo complesso. Numeri alla mano, il Pniec è un progetto ambizioso per decarbonizzare l’Italia o non fa abbastanza per accelerare la transizione alle fonti ...

