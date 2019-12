Elton John saluta il 2019 con un video dedicato ai fan | “Grazie a voi è stato il migliore

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di venerdì 27 dicembre 2019)ilcon unin cui si mostra felice, con un cappello di Babbo Natale e tante parole di affetto per i suoi fan. Nell'ultimo anno, in effetti, abbiamo sentito parlare di Sirin tantissime occasioni. Nei suoi 72 anniha scritto brano che ormai fanno parte della memoria collettiva, conquistando un posto degno di nota nella storia della musica del Novecento e oltre. Per questo il regista Dexter Fletcher gli haRocketman, il biopic in cui l'attore Taron Egerton ha interpretato la voce di Your Song conquistando il cuore del diretto interessato, che lo ha voluto insieme a lui in diverse occasioni. Rocketman è uno dei tanti episodi che hanno reso onore al cantautore di Pinner, un successo dal lungo strascico come dimostra sia l'inedito (I'm Gonna) Love Me Again interpretato dae Taron Egerton e il duetto a sorpresa tra ...

OptiMagazine : @eltonofficial saluta il 2019 con un video dedicato ai fan: 'Grazie a voi è stato il migliore anno della mia carrie… - Lionmars : Come la scena del bus di Almost Famous dove cantano Elton John o quella dove Zooey Deschanel regala i dischi al gio… - duart_neves : @ana_s1906 Adoro, essa musica da Bonnie Taylor... Meat Loaf Bonnie Taylor, Cher, Elton John adoroooooo. -