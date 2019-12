Elneny-Milan | la frenata dell’agente | «Pensa solo a far bene al Besiktas»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Mohamedè un obiettivo di mercato delper gennaio ma l’agente dell’egiziano ha frenato sulla trattativa Mohamedè un nome caldo per ilper il mercato di gennaio. Il mediano egiziano, in prestito dall’Arsenal ma attualmente in Turchia, è al centro di moltissime voci di mercato che lo danno per fatto al Diavolo. Tuttavia, l’ agente del calciatore, Christian Emile, ha chiarito al Mail che non è in procinto di andare al. «I rumors sono un piacere perché spiegano che Mohamed sta facendoma standoa faralnel suo periodo in prestito» Leggi su Calcionews24.com

GoalItalia : #Elneny verso il Milan, c'è la conferma ?? - SpazioMilan : Il procuratore dell'egiziano getta acqua sul fuoco riguardo le voci emerse negli scorsi giorni #Elneny #Milan - ManuFilippone95 : RT @il_legge: #calciomercato @acmilan: #Boban dice no a Mohamed #Elneny! Il centrocampista si é proposto al #Milan ma ha trovato la fredda… -