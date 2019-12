Elezioni Calabria | Mario Occhiuto si ritira dalla corsa | dopo l’appello all’unità di

Leggi la notizia su fanpage

(Di venerdì 27 dicembre 2019)la lettera di Silvio Berlusconi, rivolta ai due fratelli, il sindaco di Cosenza,, ha annunciato che non correrà per le regionali in: "La miafinisce qui - ha annunciato con un post su Facebook - Su suggerimento di tanti amici coinvolti el'ennesima sollecitazione del presidente Berlusconi, ho deciso di farmi da parte".

