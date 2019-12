Elettra Lamborghini sposa Afrojack | il dolce annuncio | “‘La persona giusta”

Leggi la notizia su gossipetv

(Di venerdì 27 dicembre 2019)si: la proposta di matrimonio die l’anellosicon: il matrimonio era nell’aria, ora è davvero in arrivo! I due stanno insieme da un anno e qualche mese, ma che fosse un grande amore era sotto gli occhi di tutti.e il suo fidanzato… L'articolo, il: “‘Lagiusta” proviene da Gossip e Tv.

ailuig96 : Mi auguro che Elettra Lamborghini non voglia sposarsi lo stesso giorno del matrimonio di Carla - ericaerigena : Elettra Lamborghini si sposa, oddio mi immagino il vestito super extra e leopardato NON VEDO L’ORA - lonhesly : ricordo quando elettra lamborghini ironizzava nelle sue storie il fatto che non riusciva a trovate una persona che… -