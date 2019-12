Elettra Lamborghini si sposa | il tenero annuncio su Instagram

Leggi la notizia su dilei

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Era nell’aria già da un po’ e adesso è arrivata la conferma, del resto il rapporto trae il suo fidanzato Afrojack, era ormai più che consolidato. E non sappiamo se è stata la magia del Natale o l’atmosfera di festa a convincere il ragazzo a fare la proposta tanto attesa, resta il fatto che la cantante ha detto sì.convolerà presto a nozze con Afrojack. I due fanno coppia fissa da più di un anno e il grande amore reciproco che li lega da quando si sono fidanzati è sempre stato sotto gli occhi di tutti. Afrojack è un dj olandese di 32 anni affermato in tutto il mondo e la scoppiettante cantante italiana ha perso sin da subito la testa per lui. La loro però è stata una storia a distanza, lei sempre in giro per il mondo, lui impegnato attivamente in Olanda con le sue serate. Questo però non ha impedito ai due di amarsi e tra un aereo e l’altro di ...

