Elena Santarelli Instagram | il bikini scopre le forme | sul petto qualcosa di insolito

Leggi la notizia su urbanpost

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Ci si chiede e si richiede “Ma cos’è?” guardando l’ultima immaginedi: la showgirl di Latina riserva una risposta davvero esilarante. Mentre ci si allarma inutilmente e ci si improvvisa dottori con tanto di diagnosi, la bellasi fa una grossa risata. Lo scatto postato sul social qualche ora fa ha messo in agitazione i seguaci che, uno dopo l’altro, hanno subissato la trentottenne laziale di domande dopo aver notatodi “strano” sul corpo della showgirl. In vacanza alle Maldive con la famiglia per una “luna di miele con figli al seguito”,sfoggia un elegantissimosulla spiaggia di un resort., agitazione per quel dettaglio: “Sembra tipo…” Mano nella mano con il marito Bernardo Corradi,esibisce la perfezione dellein un costume due pezzi, dal fascino retrò: slip a vita alta e reggiseno ...

zazoomnews : Elena Santarelli mamma super sexy sulla spiaggia lo scatto fa impazzire i fan - #Elena #Santarelli #mamma #super - LeNewsCheVuoiTu : Caterina Balivo, lite con Elena Santarelli: 'Io non lo faccio' - infoitcultura : Violenza sulle donne, l'appello delle donne vip da Caterina Balivo a Elena Santarelli: «Denunciate, non siete sole»… -