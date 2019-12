E ora Fioramonti sfida i 5stelle | “Stupito per le critiche | ho fatto ciò che ho sempre

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Non nasconde che "quello che mi stupisce", dopo l'annuncio delle sue dimissioni da ministro dell'Istruzione, "e' che tante voci della leadership del M5s mi stiano attaccando in questo momento". Lorenzonon ci sta e contrattacca, soprattutto sul tema delle restituzioni delle indennita' parlamentari, tema sul quale, rimproverandogli un certo ritardo, hanno puntato alcuni dei suoi critici interni. "Dopo aver restituito puntualmente per un anno, come altri colleghi, ho continuato a versare nel conto del Bilancio dello Stato e le mie ultime restituzioni - chiarisce allora- saranno donate sul conto del Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile, un centro di ricerca pubblico che, da viceministro prima e da ministro poi, ho promosso a Taranto, una citta' deturpata da un modello di sviluppo sbagliato". "Invito anche altri parlamentari 5 stelle - dice poi ...

