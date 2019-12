E’ il rapper Dr Dre l’artista più pagato del decennio

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 27 dicembre 2019) E' ile produttore americano Dr. Dre l'artista piu'dell'ultimo, in cui ha incassato ben 950 milioni di dollari: e' quanto emerge dalla classifica stilata da Forbes. La fortuna di Dr. Dre arriva principalmente dalla vendita della sua linea di prodotti audio Beats alla Apple per una cifra che supera i 3 miliardi di dollari. Il 54enne artista californiano precede sul podio due donne, Taylor Swift (825 milioni di dollari) e Beyonce' (685 milioni). Seguono al quarto posto gli U2 e al quinto Sean Combs alias Diddy/Puff Daddy, ile produttore che ha lanciato anche una sua vodka, la Ciroc. Sesto posto a Elton John, che grazie anche alla sua redditizia attivita' in quel di Las Vegas dove si e' guadagnato una 'residence' (onore che in pochi possono vantare) porta a casa 565 milioni di dollari. Settimo posto tra gli artisti piu' ricchi delche va a ...

