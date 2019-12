Dzemaili | “Con Sinisa il Bologna è diventato una vera famiglia”

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 27 dicembre 2019) La Gazzetta dello Sport intervista Blerim, capitano delin un anno particolarissimo, data anche la malattia diMihajlovic. E proprio dell’allenatore parla, a lungo, l’ex Napoli.racconta l’arrivo dial, nel gennaio 2019: «E’ arrivato col sorriso e portando la serenità di cui necessitavamo: “Ragazzi, voi avete addosso una qualità pazzesca, non potete stare lì in basso, è assurdo”. E dal primo giorno ha dato un’idea di calcio. Ora lo posso dire: fosse arrivato un mese dopo, oggi saremmo in B. Quando venne da me, disse: ”Devi farmi la differenza, sennò sei un giocatore perso”. Mi diede una scossa e una carica pazzesche». Il capitano racconta la metodologia di, che comprende anche la visione di film motivazionali. «Mai successo nella mia carriera. Mai. Quando ci fece vedere “Il volo della fenice”, a un certo punto ...

