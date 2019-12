Dramma a Natale | pensionato trovato morto in casa a San Giorgio Lomellina

Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di venerdì 27 dicembre 2019) -+Un uomo di 79 anni,, è statoina San, nel Pavese. La macabra scoperta questa mattina, 25 dicembre, anche se il decesso risalirebbe a uno o due giorni fa. A dare l’allarme un parente del 79enne: aveva provato a mettersi in contatto con lui, senza però ricevere risposta. Si indaga sulle cause della morte. Mattina diall’insegna dela San, piccolo comune in provincia di Pavia. Un uomo di 79 anni,, è statoall’interno della sua abitazione, in via Dante. È stato un suo parente a dare l’allarme: aveva provato più volte a mettersi in contatto col 79enne, non ricevendo mai risposta. Una circostanza che ha insospettito il famigliare, che si è rivolto alle forze dell’ordine: sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, i vigili del fuoco e i ...

