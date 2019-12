Leggi la notizia su kontrokultura

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Le Iene Show tornano nel 2020 Domenica scorsa su Italia 1 è andata in onda l’ultima puntata del 2019 de Le Iene Show. Il programma di Neri Parenti in questo anno molto difficile ha perso uno dei pilastri del programma Mediaset, ovvero la compianta. Ora, però, attraverso dei messaggi strani, i telespettatori potrebbero perdere un altro pezzo da novanta della trasmissione. Di chi si tratta e per quale motivo? Giulio GoliaLe Iene Show? Il 2019 per Le Iene è stato un anno pesantissimo perché ha dovuto dire addio ache per lungo tempo, grazie alla sua divisa da, si è battuta contro delle ingiustizie nel nostro Paese. Uno dei colleghi che l’hanno supportata maggiormente è Giulio Golia che, oltre a lavorare insieme erano legati da uno stretto rapporto d’amicizia.la morte della giornalista bresciana l’uomo, attraverso il suo ...

KontroKulturaa : Dopo Nadia Toffa, l’addio di un’altra iena: l’annuncio su Instagram lascia i fan attoniti [FOTO] - - PARODILORENZO1 : @GuerrieraNadia Buona giorno SPLENDIDA GUERRIERA NADIA.uo po' di relax dopo tante battaglie un po' di riposo sempre… - Giuggio72684862 : RT @Antiogu60: Giulio Golia.. Lascia...dopo 20 anni.. Le Jene.. Si Sarà.. Accorto del cambio di redazione..??? #Mitico -