Dominik Paris trionfa nella discesa di Bormio | terza vittoria sullo Stelvio

(Di venerdì 27 dicembre 2019)conferma la sua confidenza con le piste a. Imbattuto dal 2017 (tre vittorie innel 2012, 2017 e 2018 e una in super G nel 2018),prima. LadiIniziata con la splendida prestazione di Mayer, l’austriaco è stato battuto da Domme che, con il numero 11, sembrava aver chiuso definitivamente la gara. Eppure, poco dopo,ha svolto unaperfetta mantenendo una velocità altissima, nonostante abbia dovuto risalire una Carcentina per una traiettoria più lunga. Con la sua prova l’italiano si è posizionato primo con 1’49” 56, 39 centesimi davanti allo svizzero Feuz e 42 centesimo rispetto all’austriaco Mayer. Sceso con una mano malconcia, Feuz è stato comunque in grado di posizionarsi al secondo posto. Con questo podio mantiene il suo controllo sulla Coppa di specialità con 240 punti, ...

