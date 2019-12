Leggi la notizia su quattroruote

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Con lentrata in vigore del decreto ministeriale n. 122 del 2019, dal 7 novembre 2019 per il trasporto in auto di bambini di età inferiore ai quattro anni è necessario munirsi di seggiolini dotati di un dispositivo. A seguito delle proteste di produttori e consumatori, presi alla sprovvista dallimmediatezza del provvedimento, il Parlamento ha poi approvato un emendamento al cosiddetto decreto fiscale che ha rinviato lapplicazione delle sanzioni ai trasgressori di questa norma al 5 marzo 2020, annullando anche le eventuali multe prese nel frattempo: lassalto ai negozi per ldeiè scemato e il tema è passato un po in secondo piano. Vale comunque la pena di fare chiarezza al proposito, soprattutto per chi ancora non è riuscito a mettersi in regola e ha tempo per farlo. Sul mercato si trovano diverse tipologie di prodotti, come peraltro previsto dalla ...

giannettimarco : RT @quattroruote: Dispositivi #antiabbandono: la nostra Foto gallery con la guida all'acquisto --> - zazoomnews : Dispositivi antiabbandono - La guida allacquisto - FOTO GALLERY - #Dispositivi #antiabbandono #guida - dinoadduci : Dispositivi antiabbandono - La guida all'acquisto - FOTO GALLERY -