Discesa Bormio 2019 sci alpino | orario d’inizio | tv | pettorali di partenza 27 dicembre

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Oggi venerdì 27va in scena la primalibera maschila a, prova valida per la Coppa del Mondo-2020 di sci. Incomincia il lungo weekend in Valtellina, la gara odierna recupera lacancellata settimana scorsa in Val Gardena a causa del maltempo. Si preannuncia grandissimo spettacolo sulla mitica Stelvio, una delle piste più difficili del Circo Bianco dove serve essere in perfette condizioni fisiche per fare la differenza e puntare alla vittoria: saranno circa 1’50” di fatica lungo i 3,2 km del pendio lombardo, soltanto il migliore riuscirà a imporsi in condizioni meteo sulla carta ideali. Dominik Paris è il fiore all’occhiello dell’Italia, l’altoatesino vuole replicare il successo dello scorso anno e punta a portare a casa punti pesantissimi per continuare a inseguire il sogno della Sfera di Cristallo. L’azzurro ...

