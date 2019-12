Dian Luka trascina la Sandro Abate | Lido di Ostia battuto

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 28 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – LaAvellino conquista la decima vittoria stagionale. La formazione di Marcelo Batista chiude il girone d’andata con 32 punti in classifica, ma soprattutto al terzo posto in classifica. Al Pala Cercola termina per 3-1 l’ultima gara del 2019 contro ildi. Un successo che consegna il ruolo di testa di serie nella Coppa Italia. Le marcature portano la firma di Kakà eautore di una doppietta personale. Il tabellino diAvellino-Todisdi: Marcatori: 0’50”(A), 19’44” Motta (O), 32′ 00(A), 37′ 03″ Kakà (A).Avellino: Molitierno, Fantecele,, Mello, Silano, Fabiano, De Crescenzo, Menzeguez, Testa, Bebetinho, Kakà, Iandolo, Vitiello. All. Batista. TodisDi: Di Ponto, Esposito, Gattarelli, Motta, Rocha, Adamo, Giampaolo, ...

