Di Maio su reddito di cittadinanza “Politici che prendono 15mila euro al mese tra caviale

Leggi la notizia su baritalianews

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Un attacco duro quello del capo politico del Movimento Cinque Stelle a tutti i politici che stanno in questi ultimi mesi attaccando una delle misure più fortemente volute dai grillini, ildi. Secondo Luigi diildiè una riforma epocale che non si può giudicare in pochi mesi. Inoltre per Dicome dichiarato in un video postato su Facebook:chealsi permettono di criticare la misura, si permettono di insultare persone in difficoltà e che non avrebbero mai il coraggio di criticare di persona, solo da dietro una telecamera. È l‘establishment dae champagne che si ricorda dei poveri solo una volta all’anno alla cena di beneficenza”. DIè stato confermato da qualchedallo stesso Beppe Grillo come capo politico del Movimento Cinque Stelle ma continuano a vociferare voci tra i ...

fattoquotidiano : Reddito cittadinanza, Di Maio: “Politici da 15mila euro al mese insultano persone in difficoltà, è establishment ca… - Stefbazzi : RT @Alexanderxxvii1: Gli italiani vanno all'estero per lavorare.Mentre i disoccupati extracomunitari vengono in Italia per prendere i reddi… - LuigiScrosati : RT @DeShindig: Le Notizie del 2019 Thread Gennaio 1. Il premier Conte sicuro: 'il 2019 sarà un anno bellissimo' 2. Il bisministro Di Maio l… -