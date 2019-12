Dekker è l’abbigliamento per gli amanti dell’avventura che guardano oltre gli schemi

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Il suo nome richiama l’uomo diventato modello di onore e integrità morale in un contesto difficile come quello della Marina, il Primo Ufficiale Ten, capace di disubbidire agli ordini dei suoi superiori pur di salvare la vita di persone innocenti.è il marchio storico dell’outerwear d’ispirazione militare che rilegge in chiave contemporanea il desiderio d’avventura e lo spirito animato da coraggio e bisogno di libertà, andandobanali apparenze. Il simbolo diè il sottomarino, che suggerisce un altro modo di interpretare la vita, riservato a quanti sanno andare in profondità in ogni frangente. È il brand per chi ama uscire dai binari della routine e vuole distinguersi. Uomini e donne affascinate dal piacere della scoperta degli spazi aperti, si muovono in totale armonia nei contesti più differenti, facendo della diversità un valore aggiunto e mai un limite. Il ...

