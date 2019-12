Decreto Sicurezza | Tar | “Accoglienza per chi aveva protezione umanitaria”

Leggi la notizia su meteoweek

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Importante sentenza del Tar Veneto in materia di: “Accoglienza per quei migranti cheno laumanitaria”. Stabilita così la non retroattività della norma varata nel 2018 “I migranti che hanno ottenuto laumanitaria prima dell’entrata in vigore del, hanno diritto a mantenere l’accoglienza nelle strutture abilitate”. Una sentenza del … L'articolo, Tar: “Accoglienza per chiumanitaria” proviene da www.meteoweek.com.

repubblica : Migranti, Tar Veneto: 'Chi aveva protezione umanitaria prima del decreto sicurezza ha diritto all'accoglienza' - PietroGrasso : Il caso #Gregoretti è peggio di quello Diciotti. E #Salvini è andato oltre quanto previsto dal Decreto Sicurezza. P… - RaffaeleFitto : L’#Italia è un Paese strano, dove un giudice civile decide che la #SeaWatch3, per intenderci la nave della capitana… -