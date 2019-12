De Rossi-Boca | che succede? La stoccata | “Qualcuno lo ha portato e lo ha fatto venire in

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Quante cose cambiano in pochi mesi. Un anno fa Daniele Deindossava la maglia della Roma, come faceva praticamente da sempre. Poi la rivoluzione. ‘Capitan futuro’ è costretto a separarsi dalla squadra della sua città e firma per ilJuniors, di cui l’ex compagno e amico Nicolas Burdisso è ds. Il centrocampista corona un sogno, quello di giocare in una piazza molto calorosa e accogliente. Ma adesso che? E’ tutto cambiato, in pochissimo tempo. Le nuove elezioni hannoun altro presidente in carica, Jorge Ameal, con l’ex Riquelme direttore generale. Burdisso fuori. E, a questo punto, anche Derischia. Tutt’altro che scontata la sua permanenza, a confermarlo è lo stesso Ameal ai media argentini: “Non sappiamo cosa farà De, se rimane, se continuerà a giocare… Bisogna vedere tante cose. Qualcuno lo ha ...

