David Beckham | la sua nuova sfida con gli orologi Tudor

Leggi la notizia su gqitalia

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tutt'altro che un semplice accordo pubblicitario: se è vero infatti che, ormai da anni, è il volto della casaera, è altrettanto vero che mai come in questo caso, si può dire che si tratti di un matrimonio eccezionalmente riuscito... Di volta in volta, infatti, il calciatore sceglie di fare suo il claim #BornToDare – nati per osare – che ben riassume la filosofia che c'è dietro alla maison fondata da Hans Wilsdorf, che decise di produrrein grado di resistere alle condizioni più estreme. Così, dopo aver affrontato un'immersione in profondità stringendo al polso il suoe dopo aver vestito gli inusuali panni di intervistatore di un'altra stella di prima grandezza, Lady Gaga (altra ambassador del brand), questa votaaffronta unaancora “più ...

jennialvarezzc : RT @quillobarrios: David Beckham, chico. Un pincel incluso estando como una balleta. - tinydancerhes : Il figlio di David Beckham, Cruz, che suona Watermelon Sugar con l'ukulele. E con questo buon Natale a tutti ???????? - HAMILT0N44 : @giorgione2481 Vabbè se vado a vedere Star Wars posso avere accanto anche David Beckham che non mi distraggo comunque ?? -