Datteri, ricchi di fibre, antiossidanti e aiutano il cervello (Di venerdì 27 dicembre 2019) Frutti della Phoenix dactylifera, i Datteri sono contraddistinti da benefici che è molto importante conoscere. ricchi di fibre e caratterizzati da una forte carica antiossidante, sono considerati degli alleati naturali nella prevenzione delle malattie neurodegenerative. Per quanto riguarda la prima proprietà, ossia la ricchezza in fibre, è bene specificare che l’apporto di questi principi nutritivi è fondamentale per tenere sotto controllo i livelli di colesterolo e per favorire il transito intestinale. L’efficacia antiossidante è dovuta soprattutto alla presenza di vitamina A, una delle migliori armi che la natura ci offre contro l’attività dei radicali liberi. Molto utile a tal proposito è anche la niacina (o vitamina B3). Come poco fa ricordato, i Datteri possono aiutare a prevenire le patologie neurodegenerative. Diversi studi scientifici hanno infatti dimostrato ... Leggi la notizia su dilei

