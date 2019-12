Damascelli | “Gol non visto dell’Empoli | senza tecnologia le regole non valgono per tutti”

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Mentre il calcio europeo fila via trae polemiche, il calcio minore combatte sul fronte opposto. E il non-gol dell’Empoli ieri a Cofinisce per ricordare a tutti cos’era il pallone quando tutto era affidato all’occhio umano. In serie B non c’è il Var né tantomeno la goal-line technology. E succede così nel piccolo Boxing Day nostrano, col Coin vantaggio per 1-0, all’83’, Ricci dell’Empoli tiri di sinistro sotto la traversa: la palla rimbalza nettamente oltre la linea di porta, circa mezzo metro. Gol. Ma non per l’arbitro Ivano Pezzuto, e i suoi assistenti Robilotta e Cipressa, che per Tonysul Giornale “erano distratti, Cipressa a bordo campo (come un bidello che registra cambi e segnala infrazioni) idem come sopra, un quartetto di giudici di serie B in tutti i sensi”. Il gol non viene concesso. Scrive ...

