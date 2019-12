Dall' Ibra bis all' aplomb contiano Speranze e buoni propositi 2020

Leggi la notizia su affaritaliani

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Dal ritorno dial sorriso di Di Maio,di Conte al nuovo look di Salvini: auguri a tutti,e cattivi, intelligenti e stupidi, ricchi e poveri per un magnificoSegui su affaritaliani.it

Alessandroiuri2 : Ibra è sempre Ibra, ma al Milan serviva un progetto serio a lungo termine. Questo ingaggio è palesemente un tentati… - MrMat88 : RT @theo94942: È ora di pranzo. Quindi organizzo la tavolata. Da una parte i milanisti felici per l'arrivo di ibra. Dall'altra gli interis… - rafgri70 : RT @OGiannino: Felice per tifosi Milan all'arrivo di Ibra Ma ITA è singolare Per attirare giocatori di calcio dall'estero (italiani o stran… -