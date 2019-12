Dalla motoslitta alla giacca di Michael Jackson: gli stravaganti regali delle star (Di venerdì 27 dicembre 2019) Natale 2019: gli stravaganti regali delle starNatale 2019: gli stravaganti regali delle starNatale 2019: gli stravaganti regali delle starNatale 2019: gli stravaganti regali delle starNatale 2019: gli stravaganti regali delle starNatale 2019: gli stravaganti regali delle starFantasia al potere. In occasione del Natale, tante star si sono sbizzarrite cercando qualcosa di originale da regalare alle persone care. E le idee stravaganti non sono mancate, a partire da quella di Nick Jonas che ha fatto recapitare alla moglie Priyanka Chopra una motoslitta guidata da Babbo Natale: «La bat-mobile di Santa Claus», scrive l’attrice su Instagram mostrando il regalo infiocchettato, «mio marito mi conosce davvero bene». La creatività va forte anche in casa Kardashian-West: mamma Kim, infatti, ha regalato alla piccola North l’iconica giacca nera che Michael Jackson indossò al 65esimo compleanno di ... Leggi la notizia su vanityfair

Dalla motoslitta Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Dalla motoslitta